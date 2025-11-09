Elicottero disperso è precipitato nel bosco Ricerche in corso a bordo un imprenditore

Badia Tedalda (Arezzo), 9 novembre 2025 – Ricerche in corso per un elicottero privato che sarebbe precipitato in una zona boschiva al confine fra Toscana e Marche, nel comune di Badia Tedalda (Arezzo), al confine con quello marchigiano di Borgo Pace. Dall’elicottero – un Agusta Westland 109 che secondo le prime informazioni avrebbe avuto due persone a bordo ed era partito da Venezia – sono riusciti a dare notizia di un’ avaria; poco dopo sono stati persi i contatti con il velivolo. La maxiemergenza. L’allarme è scattato intorno alle 17 e ha innescato il protocollo previsto per le maxiemergenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

