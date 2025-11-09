Elicottero con due persone a bordo scompare tra Toscana e Marche
Si sono perse le tracce di un elicottero civile Augusta Westland 109, decollato da Venezia. Mentre sorvolava il confine tra Toscana e Marche si sono persi i contatti radio con il pilota. L'allarme è scattato poco prima delle 17, quando l'equipaggio ha segnalato un'avaria. A bordo si trovavano due persone, il cui destino è al momento ignoto. Ad Arezzo è stato attivato dalla Asl Toscana Sud-est il gruppo delle maxi emergenze con il Disaster Manager, che coordina le operazioni di soccorso insieme alle sale operative delle regioni confinanti. Le ricerche coinvolgono vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e speleologico, e mezzi dell'Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
