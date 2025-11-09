Elezioni comunali 2027 | Sala lancia l’ex direttore della Caritas Luciano Gualzetti Solo una battuta?
Milano, 9 novembre 2025 – Il sindaco Giuseppe Sala interviene di prima mattina al convegno “Noi e Caritas. La Chiesa, le istituzioni, la cultura, il territorio: dieci anni di collaborazione” e un po’ per fargli un complimento per quanto ha fatto, un po’ perché non la ritiene un’ipotesi così peregrina, un po’ per strappare un sorriso alla platea, ipotizza l’ex direttore della Caritas Luciano Gualzetti come candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali del 2027. Dico e non dico. Solo una battuta di cortesia? I cronisti chiedono al primo cittadino se diceva sul serio e Sala non si sottrae: “ Se ho candidato veramente Gualzetti? Non so. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
