Ai microfoni di Gazzetta Motori, Florian Martin (direttore marketing del Gruppo Mandelli) illustra i prodotti 2026 di Eleveit, marchio impegnato nel campo delle calzature da moto. Piloti come Morgan Lesiardo - campione italiano Enduro 250 4T - e Samuele Bernardini (assieme a Lesiardo, complice della vittoria della Six Days 2025 a Bergamo) spingono i prodotti al limite. E questo laboratorio di ricerca e sviluppo a cielo aperto permette all'azienda di migliorare ulteriormente i propri prodotti, sia Racing che da adventuring. In quest'ottica s'inseriscono X Land Adv E-Dry e X Land Adv Low E-Dry, con tomaia in pelle, fodera in poliestere con membrana E-Dry, rinforzi nei punti strategici e suola bicomponente.

© Gazzetta.it - Eleveit, Gruppo Mandelli: dal Racing alla città, sicurezza in primo piano