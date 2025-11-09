Elba una sub 54enne muore per malore

19.25 Una donna di Forlì, di 54 anni, è morta durante un'immersione con le bombole all'Isola d'Elba. E' accaduto in mattinata al largo della spiaggia di Sant'Andrea, in località Zanca, nel comune di Marciana Marina (Livorno). Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei compagni e dei soccorritori: la donna ha avuto un malore durante la risalita, un forte affanno seguito da una sincope. La 54enne è stata portata d'urgenza al moletto in spiaggia. Sul posto l'elisoccorso ma ma non c'è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it