E' di HGoldin corpo restituito da Hamas

18.40 La salma dell'ostaggio restituita da Hamas è del soldato israeliano Hadar Goldin, ucciso a Gaza durante la guerra del 2014. Lo ha riferito l'ufficio del premier Benjamin Netanyahu. Gli esperti forensi hanno completato l'identificazione del tenente,rimasto nelle mani di Hamas 11 anni,informando la famiglia. Durante la guerra a Gaza del 2014 alcuni miliziani di Hamas attaccarono le truppe della Brigata Givati,uccisero 3 soldati, tra cui e trascinarono il suo corpo in un tunnel. Ieri la restituzione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it