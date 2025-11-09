E' di HGoldin corpo restituito da Hamas
18.40 La salma dell'ostaggio restituita da Hamas è del soldato israeliano Hadar Goldin, ucciso a Gaza durante la guerra del 2014. Lo ha riferito l'ufficio del premier Benjamin Netanyahu. Gli esperti forensi hanno completato l'identificazione del tenente,rimasto nelle mani di Hamas 11 anni,informando la famiglia. Durante la guerra a Gaza del 2014 alcuni miliziani di Hamas attaccarono le truppe della Brigata Givati,uccisero 3 soldati, tra cui e trascinarono il suo corpo in un tunnel. Ieri la restituzione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Hamas restituisce corpo tenente Goldin - La consegna della salma è avvenuta dopo che Hamas ha annunciato ieri il ritrovamento del corpo dell'ufficiale in un tunnel dell'enclave di Rafah, al sud. Segnala rainews.it
Israele: corpo restituito da Hamas è del tenente Hadar Goldin, morto nel 2014 - Il corpo dell'ostaggio consegnato oggi a Israele dal movimento islamista palestinese Hamas è del tenente Hadar Goldin, morto nel 2014. agenzianova.com scrive
Hamas: «Alle 14 restituiremo corpo del soldato Goldin. Servono più mezzi» - L’ala militare di Hamas annuncia che il corpo del tenente dell’Idf Hadar Goldin, ucciso nella guerra a Gaza del 2014, sarà restituito a Israele alle 14 ora locale (le 13 in Italia). Riporta ilsole24ore.com