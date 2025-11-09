Ecco le Favole di Luce a Gaeta | luminarie spettacoli ed eventi per due mesi

Latinatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E pronta Gaeta a vivere, per oltre due mesi, la magia del Natale. La città del Golfo si prepara infatti a uno dei momenti più attesi dell’anno che coincide con la decima edizione di "Favole di Luce".“Favole di Luce” a Gaeta: l’inaugurazione il 9 novembreL'inaugurazione è in programma oggi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

favole luce gaeta luminarieEcco le “Favole di Luce” a Gaeta: luminarie, spettacoli ed eventi per due mesi - Il sindaco Leccese: “Un progetto di destagionalizzazione turistica che ha cambiato il volto della città”. Scrive latinatoday.it

favole luce gaeta luminarieFavole di Luce: a Gaeta la decima edizione delle luminarie di Natale - La città di Gaeta torna ad ammantarsi di stupore, colori e atmosfere di fiabe con la decima edizione di Favole di Luce, le luminarie che accompagnano le festività natalizie e sono un magico contorno ... Lo riporta latinatoday.it

Favole di Luce a Gaeta, arriva la decima edizione - La città di Gaeta si prepara ad accendere la magia del Natale con l'attesissima decima edizione di "Favole di Luce". Riporta ciociariaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Favole Luce Gaeta Luminarie