Ecce Spinoza il Cristo dei filosofi
Sul web è rimbalzata, qualche tempo fa, la foto di un graffito tracciato su un muro che diceva «Deleuze, dammi la forza!». La a finale era cerchiata come nel classico . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altre letture consigliate
Diego Fusaro. . DIEGO FUSARO: Spinoza: critica del dio trascendente e del potere assoluto del sovrano __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com Vai su Facebook
Baruch Spinoza, il più affascinante e frainteso dei filosofi - Oggi si celebra il compleanno di Baruch Spinoza (nato ad Amsterdam il 24 novembre 1632), figura tra le più affascinanti e fraintese della storia della filosofia. Si legge su ilfattoquotidiano.it
ECCE HOMO - L’IMMAGINE DI GESÙ NELLA STORIA DEL CINEMA, a cura di Silvio Alovisio, Nicoletta Pacini e Tamara Sillo. Riporta traspi.net
“Ecce Homo” a Giuliano di Lecce: presentata la rappresentazione della passione di Cristo - GIULIANO DI LECCE (Castrignano del Capo) – Una rappresentazione artistica che celebra la Passione di Cristo e una storia di fede e devozione: a Giuliano di Lecce, piccola frazione del Comune di ... Segnala lecceprima.it