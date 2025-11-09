EA FC 26 SBC Sfida UEFA Primetime 2 Lista Soluzioni Per Riscattare I Premi

La SBC Sfida UEFA Primetime 2 è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete completare le sfide e riscattare i premi accedendo all'area dedicata alle Sfide Creazione Rosa presenti in UT 26. In questo articolo potete prendere visione di tutte le soluzioni adeguate per completare i requisiti della Sfida Creazione Rosa Sfida UEFA Primetime 2 al minor prezzo possibile entro i prossimi 3 giorni. Completa questa sfida per ottenere un Pacchetto Giocatori Oro Prima Piccolo.

