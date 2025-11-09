EA FC 26 Evoluzione Podrigi Della Fascia Lista Giocatori Ed Obiettivi
L’ evoluzione Podrigi Della Fascia è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 33% che garantische l’accesso tramite la piattaforma Steam. 60.00€ 39.99€ Acquista Ora! I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di domenica 23 Novembre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Podrigi Della Fascia. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
