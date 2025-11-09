Duro colpo per il Tottenham | il giornalista conferma che l’infortunio dell’attaccante è più grave del previsto

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Tottenham è rimasto frustrato dopo aver subito un pareggio nel finale contro il Manchester United, pareggiando 2-2 in un drammatico scontro di Premier League al Tottenham Hotspur Stadium sabato. Lo United è passato in vantaggio nel primo tempo grazie a Bryan Mbeumo, che ha concluso clinicamente regalando agli ospiti un inizio perfetto. Nonostante abbiano creato numerose occasioni da gol, gli Spurs hanno faticato a trovare una svolta fino all’84’, quando il tiro di Mathys Tel è stato deviato da Matthijs de Ligt e si è incastrato in fondo alla rete. Pochi istanti dopo, il Tottenham pensava di aver vinto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com