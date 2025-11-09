Due tifoni in 7 giorni nelle Filippine oltre 900mila evacuati | cosa c’entra il cambiamento climatico
In una sola settimana le Filippine affrontano due tifoni devastanti: dopo Kalmaegi arriva Fung-wong, con oltre 900mila evacuati e piogge torrenziali. Gli esperti avvertono: il riscaldamento globale sta amplificando frequenza e forza delle tempeste tropicali.
