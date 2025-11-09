Due incidenti mortali in Lombardia | tre vittime e un ferito grave nella Bergamasca e uno in provincia di Milano

Tgcom24.mediaset.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre decessi e un ferito grave nello schianto lungo la tangenziale sud di Bergamo. Nel milanese un uomo ha perso la volta in uno scontro frontale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

due incidenti mortali in lombardia tre vittime e un ferito grave nella bergamasca e uno in provincia di milano

© Tgcom24.mediaset.it - Due incidenti mortali in Lombardia: tre vittime e un ferito grave nella Bergamasca e uno in provincia di Milano

Leggi anche questi approfondimenti

due incidenti mortali lombardiaIncidente nel Milanese, morto un uomo: in ospedale madre e figlio che viaggiavano sull’altra auto - Un uomo ha perso la vita sulla provinciale SP128 all'altezza del comune di Ossona (Milano) nel pomeriggio di oggi domenica 9 novembre ... fanpage.it scrive

Milano, due collisioni mortali in poche ore: Legambiente chiede una rigenerazione stradale - Milano, due collisioni mortali in poche ore: Legambiente chiede una rigenerazione stradale per avere strade più sicure ... Come scrive ecodallecitta.it

due incidenti mortali lombardiaGravissimo incidente stradale a Stezzano: tre morti - Lo scontro tra un furgoncino e due auto intorno alle 7 lungo la tangenziale sud di Bergamo. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Due Incidenti Mortali Lombardia