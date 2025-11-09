Due incidenti mortali in Lombardia | tre vittime e un ferito grave nella Bergamasca e uno in provincia di Milano
Tre decessi e un ferito grave nello schianto lungo la tangenziale sud di Bergamo. Nel milanese un uomo ha perso la volta in uno scontro frontale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
I sorprendenti numeri degli incidenti mortali causati dagli “spatentati” in Italia, conducenti ai quali è stata sospesa o revocata la licenza di guida o non l’hanno mai conseguita. Mediamente 300 l’anno. Come dire che quasi ogni giorno si verifica un omicidio stra - facebook.com Vai su Facebook
Incidente nel Milanese, morto un uomo: in ospedale madre e figlio che viaggiavano sull’altra auto - Un uomo ha perso la vita sulla provinciale SP128 all'altezza del comune di Ossona (Milano) nel pomeriggio di oggi domenica 9 novembre ... fanpage.it scrive
Milano, due collisioni mortali in poche ore: Legambiente chiede una rigenerazione stradale - Milano, due collisioni mortali in poche ore: Legambiente chiede una rigenerazione stradale per avere strade più sicure ... Come scrive ecodallecitta.it
Gravissimo incidente stradale a Stezzano: tre morti - Lo scontro tra un furgoncino e due auto intorno alle 7 lungo la tangenziale sud di Bergamo. rainews.it scrive