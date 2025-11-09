Due denunce e 24 sanzioni | maxi operazione interregionale sul Po

Lodi, 9 novembre 2025- Si è chiusa con due denunce e ventiquattro sanzioni amministrative la vasta operazione interregionale di controllo del fiume Po, conclusasi nella tarda mattinata di domenica 9 novembre. Dalle 6 alle 13, lungo l’asta del grande fiume e nelle zone limitrofe, si sono mobilitate decine di pattuglie appartenenti a diverse forze di polizia e associazioni di volontariato ambientale. Il dispositivo, che ha coinvolto complessivamente 51 agenti e militari e 26 volontari, ha visto la collaborazione dei Carabinieri Forestali dei comandi di LodiPavia, CremonaMantova e ParmaPiacenza, coordinati dal capitano Luisa Lauricella; della Guardia di Finanza – Nucleo Navale di Mantova e Cremona, guidata dal luogotenente Stefano Garattoni, e delle Polizie Provinciali di Lodi, Cremona, Parma e Piacenza, coordinate dal comandante Massimiliano Castellone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

