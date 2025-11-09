Doppietta della ' volpe' Lorenzo Martoni | il Futball Cava Ronco batte il Mesola

Forlitoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è lo zampino di Lorenzo Martoni sulla vittoria del Futball Cava Ronco. Una sua doppietta ha infatti permesso ai biancorossi di battere il Mesola 2-1. “Sono molto felice di aver dato il mio contributo alla squadra con una doppietta emozionante - esclama Martoni -. Questa vittoria è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

