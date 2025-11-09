Dopo Villa Pamphili Francis Kaufmann aggredisce gli agenti in carcere la denuncia del sindacato

Francis Kaufmann ha aggredito gli agenti in carcere, la nota del sindacato: "Hanno riportato contusioni e ferite", cos'è successo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Dopo Villa Pamphili Francis Kaufmann aggredisce gli agenti in carcere, la denuncia del sindacato

Scopri altri approfondimenti

CNEL | Dopo la sentenza della Consulta, Villa Lubin alza il tetto: stipendi dei vertici raddoppiati a 311mila euro. - facebook.com Vai su Facebook

Omicidi Villa Pamphili, "Kaufmann ha aggredito agenti in carcere" - L'Osapp: "Alcuni hanno riportato contusioni e ferite, con prognosi fino a cinque giorni" ... Secondo msn.com

Francis Kaufmann, nuova aggressione in carcere: agenti feriti a Rebibbia - Momenti di alta tensione oggi pomeriggio nel carcere romano di Rebibbia, dove Francis Kaufmann, l’uomo accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili, ha ... Si legge su thesocialpost.it

Duplice delitto di Villa Pamphili, Francis Kaufmann aggredisce gli agenti in carcere - La denuncia del sindacato Osapp: «Ha iniziato a urlare frasi minacciose, tentando di scatenare lo scontro fisico e colpendo più volte gli agenti intervenuti» ... Da msn.com