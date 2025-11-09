Dopo Villa Pamphili Francis Kaufmann aggredisce gli agenti in carcere la denuncia del sindacato

Francis Kaufmann ha aggredito gli agenti in carcere, la nota del sindacato: "Hanno riportato contusioni e ferite", cos'è successo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

dopo villa pamphili francis kaufmann aggredisce gli agenti in carcere la denuncia del sindacato

