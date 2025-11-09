Dopo l'ordinanza movida nella strada dei baretti rimosse col carroattrezzi le auto dei residenti

Blitz di Polizia locale e carri attrezzi in vico Quercia, dove è entrata in vigore l'ordinanza sulla movida. Questa volta rimosse le auto in sosta dei residenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo l’ordinanza della Capitaneria di Porto, sessanta posti a sedere eliminati, sette lavoratori senza impiego e nessuna risposta dalle istituzioni. Daniele Basso: “Ci hanno incentivati ad aprire, ora ci sentiamo abbandonati” - facebook.com Vai su Facebook

Dopo l’ordinanza movida, nella strada dei baretti rimosse col carroattrezzi le auto dei residenti - Blitz di Polizia locale e carri attrezzi in vico Quercia, dove è entrata in vigore l’ordinanza sulla movida. Secondo fanpage.it

Ordinanza Movida, i locali sfidano Manfredi: «Chiudiamo per colpa del sindaco» - I gestori hanno chiuso le attività e appeso fasce nere contro il primo cittadino e ironiche contro il candidato alla presidenza della Regione Campania del centrosinistra ... Si legge su stylo24.it

Ordinanza movida Napoli, protestano i locali: “Serrande chiuse alle 22 in Vico Quercia” - Protestano i locali di Vico Quercia, dopo l'ordinanza che vieta la vendita di bevanda dalle 22 alle 6: "Questa strada vive di lavoro, rispetto e comunità ... Riporta fanpage.it