Dopo la tragica morte di suo fratello Andrea Delogu tornerà a Ballando con le Stelle
Lo ha annunciato Milly Carlucci: la conduttrice tornerà in gara il 15 novembre, nonostante il gravissimo lutto che l'ha colpita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
