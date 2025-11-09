Altro probabile cambio di panchina in Serie A. Dopo l’esonero di Igor Tudor e l’arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus, sono arrivati i cambiamenti di Genoa e Fiorentina, con gli addii di Vieira e Pioli e gli arrivi rispettivamente di De Rossi e Vanoli. Ora l’esonero di Ivan Juric all’ Atalanta è a un passo, con Raffaele Palladino in pole per sostituirlo. Con ogni probabilità, sarà stato fatale per il tecnico croato il netto ko per 3-0 col Sassuolo. Juric a un passo dall’esonero: fatale il ko col Sassuolo. Nonostante il successo nel finale di match contro il Marsiglia, la squadra che si è presentata oggi contro il Sassuolo si è dimostrata sin da subito svogliata e senza l’atteggiamento giusto per imporsi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Dopo la batosta di oggi, lo scossone è servito: TERREMOTO sulla panchina della big!