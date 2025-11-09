Dopo la batosta di oggi lo scossone è servito | TERREMOTO sulla panchina della big!
Altro probabile cambio di panchina in Serie A. Dopo l’esonero di Igor Tudor e l’arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus, sono arrivati i cambiamenti di Genoa e Fiorentina, con gli addii di Vieira e Pioli e gli arrivi rispettivamente di De Rossi e Vanoli. Ora l’esonero di Ivan Juric all’ Atalanta è a un passo, con Raffaele Palladino in pole per sostituirlo. Con ogni probabilità, sarà stato fatale per il tecnico croato il netto ko per 3-0 col Sassuolo. Juric a un passo dall’esonero: fatale il ko col Sassuolo. Nonostante il successo nel finale di match contro il Marsiglia, la squadra che si è presentata oggi contro il Sassuolo si è dimostrata sin da subito svogliata e senza l’atteggiamento giusto per imporsi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I rossoblù tornano al PalaSantoru dopo la batosta del PalaTacca e la "strigliata" della società... - facebook.com Vai su Facebook
Politano: “Dopo la batosta col PSV abbiamo reagito con l’Inter. Ma in Champions…” - X Vai su X
Scossone, la maggioranza di Porto San Giorgio trema. «Incrinata la fiducia nel sindaco Vesprini» - Volano gli stracci, dopo il consiglio comunale di martedì sera che aveva come unico punto all'ordine del giorno, l'approvazione della fusione ... Da corriereadriatico.it