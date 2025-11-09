Donna violentata a Firenze il passante eroe | Ho visto tutto e sono intervenuto poi ho chiamato la polizia
Un urlo nel silenzio dell?alba di Firenze ha rotto la quiete di piazza San Pancrazio, a due passi da via Palazzuolo. Una giovane è stata aggredita da due uomini sotto gli occhi di un. 🔗 Leggi su Leggo.it
Una donna sarebbe stata violentata la notte scorsa a Firenze, in piazza San Pancrazio, una strada del centro tra via Tornabuoni e piazza Santa Maria Novella. La vittima è una panamense di 35 anni che è stata ricoverata all'ospedale di Careggi. Ci sono due - facebook.com Vai su Facebook
Donna violentata nel centro di Firenze, due arrestati per stupro di gruppo - X Vai su X
Firenze, turista violentata in centro: arrestati due uomini grazie all’intervento di un passante - Un ex cameriere ha dato l’allarme e permesso alla polizia di arrestare due uomini, un egiziano e un marocchino. Riporta fanpage.it
Firenze, donna 35enne violentata in centro: identificati due uomini - Una 35enne sarebbe stata violentata nella notte in piazza San Pancrazio, nel centro di Firenze. Secondo tg24.sky.it
Orrore a Firenze, giovane donna violentata da due uomini: è sotto choc in ospedale. Salvini invoca la castrazione chimica - A interrompere la violenza un passante che ha dato l’allarme alla polizia. lanazione.it scrive