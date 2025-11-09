Un urlo nel silenzio dell?alba di Firenze ha rotto la quiete di piazza San Pancrazio, a due passi da via Palazzuolo. Una giovane è stata aggredita da due uomini sotto gli occhi di un. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Donna violentata a Firenze, il passante eroe: «Ho visto tutto e sono intervenuto, poi ho chiamato la polizia»