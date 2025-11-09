Donald Trump i piani per defenestrare Nicolas Maduro e mettere le mani sul petrolio del Venezuela

Panorama.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una valanga di fuoco, dalle tre navi lanciamissili inviate nell’area a cominciare dalla  Uss Gravely  attraccata a Port Spain di Trinidad e Tobago, isolotti a 10 chilometri dal Venezuela. I droni  MQ-9 Reaper  di ricognizione e attacco decollano da Porto Rico, dove l’aeroporto Rafael Hernández ad Aguadilla è  hub delle operazioni aeree  con bunker costruito per i missili dei velivoli senza pilota. I sottomarini annidati nel Mar dei Caraibi lanciano i  missili Cruise  sui centri di comando e controllo delle scassate forze armate venezuelane. La squadriglia di 10 caccia  F 35B, dislocata a Porto Rico, decolla per compiere attacchi aerei in profondità senza farsi individuare dai radar. 🔗 Leggi su Panorama.it

donald trump i piani per defenestrare nicolas maduro e mettere le mani sul petrolio del venezuela

© Panorama.it - Donald Trump, i piani per «defenestrare» Nicolas Maduro e mettere le mani sul petrolio del Venezuela

Altri contenuti sullo stesso argomento

donald trump piani defenestrareDonald Trump, i piani per «defenestrare» Nicolas Maduro e mettere le mani sul petrolio del Venezuela - Trump sta intensificando la pressione militare contro il Venezuela, accusato di essere un crocevia per i traffici di droga e un avamposto di potenze ostili come Cina, Russia e Iran. Segnala panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump Piani Defenestrare