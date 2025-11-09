Donald Trump i piani per defenestrare Nicolas Maduro e mettere le mani sul petrolio del Venezuela

Una valanga di fuoco, dalle tre navi lanciamissili inviate nell'area a cominciare dalla Uss Gravely attraccata a Port Spain di Trinidad e Tobago, isolotti a 10 chilometri dal Venezuela. I droni MQ-9 Reaper di ricognizione e attacco decollano da Porto Rico, dove l'aeroporto Rafael Hernández ad Aguadilla è hub delle operazioni aeree con bunker costruito per i missili dei velivoli senza pilota. I sottomarini annidati nel Mar dei Caraibi lanciano i missili Cruise sui centri di comando e controllo delle scassate forze armate venezuelane. La squadriglia di 10 caccia F 35B, dislocata a Porto Rico, decolla per compiere attacchi aerei in profondità senza farsi individuare dai radar.

