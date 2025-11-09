Domenica In | D’Angelo Argentero e Gramellini tra gli ospiti

Mara Venier torna oggi, domenica 9 novembre, dalle ore 14.00 alle 17.10 su Rai 1 con un nuovo appuntamento di Domenica In, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La padrona di casa, come sempre, sarà affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 9 novembre 2025. La nuova puntata si annuncia ricca di ospiti, a partire da un’intervista a Nino D’Angelo, che si racconterà a cuore aperto ripercorrendo la propria carriera e la vita personale. Accanto a lui, il figlio Toni, regista del film 18 giorni, dedicato alla storia del celebre artista, in uscita nelle sale il 20 novembre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Domenica In: D’Angelo, Argentero e Gramellini tra gli ospiti

Approfondisci con queste news

Menù della Domenica – 9 Novembre Vieni a gustare una domenica speciale all’insegna dei sapori autentici! Menù completo €35 a persona (acqua, vino della casa e caffè inclusi) Domenica 9 Novembre Locanda dell’Angelo, Marineo (pa) c/da gorgacci - facebook.com Vai su Facebook

Nino D’Angelo, Gianluca Gazzoli, Luca Argentero oggi a Domenica In su Rai 1 - Tra gli ospiti: Nino D'Angelo, Gianluca Gazzoli, Luca Argentero e Valentina Lodovini. Si legge su corrierenazionale.it

Domenica In, in onda oggi 9 novembre: ospiti, musica e grandi emozioni con Mara Venier - Alla guida del programma, come sempre, Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, per un nu ... Come scrive corrieredellumbria.it

Domenica In, le anticipazioni del 9 novembre: gli ospiti di Mara Venier e l’intervista più attesa - Nuova puntata di “Domenica In” oggi 9 novembre 2025: ecco le anticipazioni e gli ospiti di Mara Venier, con la presenza di Cerno, Mammucari e Miccio ... Lo riporta dilei.it