Djokovic in Grecia è trattato come un eroe lui parla già greco | Sono successe cose la vita è così Times
Novak Djokovic si è trasferito ad Atene con la famiglia, confermando pubblicamente il suo nuovo domicilio in Grecia. Il suo trasferimento è avvenuto dopo le proteste degli studenti in Serbia e le critiche ricevute dai sostenitori del presidente Vu?i?. Il Belgrade Open ( il torneo che ieri ha vinto battendo in finale Musetti ) si è spostato ad Atene, permettendo a Djokovic di giocare nel paese dove ora risiede e sentire il sostegno del pubblico locale. È solo un Atp 250 ma ha l’attenzione mediatica di uno Slam. I figli Stefan e Tara frequentano una scuola britannica ad Atene, mentre Djokovic continua a giocare e a parlare delle scelte per il bene della famiglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Djokovic smentisce Binaghi e manda Musetti alle Finals: «Tranquillo, a Torino non ci vado» Vince nella sua Grecia e ringrazia gli organizzatori del suo torneo: «3-4 mesi per organizzare tutto questo. Avete dimostrato passione e attenzione». https://www.ilnapo - facebook.com Vai su Facebook
Djokovic e la nuova vita in Grecia: le parole che svelano tutta la verità - Il fuoriclasse serbo vuole continuare a stupire e annuncia: "Voglio contribuire allo sviluppo del tennis. Riporta msn.com
Djokovic pronto a trasferirsi in Grecia - 1, secondo quanto riporta la stampa internazionale, è pronto a trasferirsi in Grecia dopo essere stato etichettato come "traditore" ... Come scrive ansa.it
«Djokovic è un traditore». La Serbia accusa il tennista e lui vola in Grecia: ha già iscritto i figli a scuola ad Atene e vorrebbe organizzare là il suo torneo. Cosa è ... - Così il tennista si troverebbe davanti a un nuovo capito della propria vita, scegliendo di ... Secondo ilmessaggero.it