Novak Djokovic si è trasferito ad Atene con la famiglia, confermando pubblicamente il suo nuovo domicilio in Grecia. Il suo trasferimento è avvenuto dopo le proteste degli studenti in Serbia e le critiche ricevute dai sostenitori del presidente Vu?i?. Il Belgrade Open ( il torneo che ieri ha vinto battendo in finale Musetti ) si è spostato ad Atene, permettendo a Djokovic di giocare nel paese dove ora risiede e sentire il sostegno del pubblico locale. È solo un Atp 250 ma ha l’attenzione mediatica di uno Slam. I figli Stefan e Tara frequentano una scuola britannica ad Atene, mentre Djokovic continua a giocare e a parlare delle scelte per il bene della famiglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Djokovic in Grecia è trattato come un eroe, lui parla già greco: «Sono successe cose, la vita è così» (Times)