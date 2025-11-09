Diva Moriani nel cda della Juventus La storia della manager filantropa
Arezzo, 9 novembre 2025 – In casa bianconera c’è una novità tutta amaranto (ché granata sarebbe stato un rischio). È tra le stelle del management italiano e porta con sé il nome di Diva Moriani, aretina di nascita e ora nel consiglio di amministrazione della Juventus. Un lungo percorso per una carriera brillante, costellata di esperienze internazionali e dal costante impegno, parallelo ma anche coincidente, nel mondo della filantropia. Basti dire che solo 4 mesi fa, ad agosto, Moriani è diventata Chairman di Credit Access India (CAI), un’impresa che fornisce micro prestiti e servizi finanziari a piccole imprese e lavoratori non bancarizzati in India, Filippine e Indonesia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
