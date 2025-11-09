Disperso un elicottero nel Pesarese

Servizitelevideo.rai.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

21.10 Dopo la segnalazione di un elicottero che sarebbe precipitato, sono in corso ricerche nella zona di Borgo Pace in provincia di Pesaro Urbino, vicina al confine con Toscana e Umbria. A bordo del velivolo, un Augusta Westland 109, decollato da Venezia, ci dovrebbero essere due persone. Oltre a carabinieri, vigili del fuoco e il soccorso alpino speleologico, giunti sul posto, è in volo un elicottero dotato di sistema a infrarossi alla ricerca del velivolo di cui si sono persi i contatti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

disperso elicottero pesareseDisperso un elicottero tra Toscana e Marche, in corso le ricerche. «Scomparso dai radar, ipotesi avaria» - Si sono perse le tracce di un elicottero civile Augusta Westland 109, decollato da Venezia, mentre sorvolava il confine tra Toscana e Marche. Da ilmattino.it

disperso elicottero pesareseElicottero disperso sull'Appennino con due persone a bordo, ricerche a tappeto. L'avaria e l'uscita dai radar. Era decollato da Venezia - Un elicottero, decollato da Venezia, risulta disperso dal tardo pomeriggio di domenica 9 novembre in provincia di Pesaro- Riporta ilgazzettino.it

disperso elicottero pesareseElicottero caduto: scattano le ricerche nel Pesarese - Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco, Esercito e Aeronautica ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Disperso Elicottero Pesarese