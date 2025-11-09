Disperso un elicottero nel Pesarese
21.10 Dopo la segnalazione di un elicottero che sarebbe precipitato, sono in corso ricerche nella zona di Borgo Pace in provincia di Pesaro Urbino, vicina al confine con Toscana e Umbria. A bordo del velivolo, un Augusta Westland 109, decollato da Venezia, ci dovrebbero essere due persone. Oltre a carabinieri, vigili del fuoco e il soccorso alpino speleologico, giunti sul posto, è in volo un elicottero dotato di sistema a infrarossi alla ricerca del velivolo di cui si sono persi i contatti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
