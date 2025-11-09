Disordinato e abulico | il Lecco non c' è i tre punti vanno al Novara

Il più brutto Lecco della stagione cade al Piola di Novara. La squadra di Valente non trova mai il bandolo della matassa e non riesce mai a concludere in porta. Ai piemontesi, dopo il palo del primo tempo, basta il colpo di testa di Da Graca a metà ripresa.Tutte le foto del matchRipartenza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Altre letture consigliate

Disordinato e abulico: il Lecco non c'è, i tre punti vanno al Novara - La squadra di Valente approccia male la partita e non trova mai il giusto assetto in campo. Secondo leccotoday.it

Albinoleffe-Lecco, tragedia sfiorata: due tifosi cadono da una balaustra. Partita sospesa e paura in campo - All'AlbinoLeffe Stadium, in occasione della partita tra l'Albinoleffe padrone di casa e il Lecco, due tifosi della squadra ospite sono state vittime di un incidente, ... Segnala corrieredellosport.it

Lecco, Bonaiti: "È la mia città, voglio essere un esempio per tutti con questa maglia" - Nell'appuntamento pomeridiano con A Tutta C, il format di TMW Radio dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il centrocampista del Lecco Stefano Bonaiti, che ha fatto il punto della situazione ... Da tuttomercatoweb.com