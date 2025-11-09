DIRETTA | Tutte le notizie di domenica 9 novembre 2025 | Skriniar-Juve panchina Serie A a rischio

Tutte le notizie di domenica 9 novembre relative al mondo del calcio: dagli aggiornamenti di calciomercato, alle novità dai campi e tanto altro. Segui la giornata con noi Dopo gli anticipi dei giorni scorsi prosegue il programma dell’undicesima giornata di Serie A. Ieri triplo 0-0 tra le gare delle 15 e quella delle 18 tra Juventus e Torino. DIRETTA Tutte le notizie di domenica 9 novembre 2025: pari per il Milan, oggi tocca alle altre – Calciomercato.it (Ansa Foto) Di sera quindi il quarto pareggio di fila del turno, ma per 2-2 a margine di una gara ricca di emozioni tra Parma e Milan. Oggi tutte le altre partite. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

