DIRETTA | Tutte le notizie di domenica 9 novembre 2025 | Skriniar-Juve panchina Serie A a rischio
Tutte le notizie di domenica 9 novembre relative al mondo del calcio: dagli aggiornamenti di calciomercato, alle novità dai campi e tanto altro. Segui la giornata con noi Dopo gli anticipi dei giorni scorsi prosegue il programma dell’undicesima giornata di Serie A. Ieri triplo 0-0 tra le gare delle 15 e quella delle 18 tra Juventus e Torino. DIRETTA Tutte le notizie di domenica 9 novembre 2025: pari per il Milan, oggi tocca alle altre – Calciomercato.it (Ansa Foto) Di sera quindi il quarto pareggio di fila del turno, ma per 2-2 a margine di una gara ricca di emozioni tra Parma e Milan. Oggi tutte le altre partite. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche questi approfondimenti
Formula 1 2025, Gp del Brasile: orari diretta tv e streaming Tutte le informazioni sul Gp del Brasile di Formula 1 del 9 novembre, che sarà trasmesso in diretta su Sky e Now e in differita TV8. https://www.lautomobile.aci.it/attualita/formula-1-2025-gp-del-brasile- - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Tutte le notizie di venerdì 7 novembre: la Fiorentina a Vanoli LIVE - X Vai su X
DIRETTA | Tutte le notizie di domenica 9 novembre 2025: pari per il Milan, oggi tocca alle altre - it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico- Da calciomercato.it
DIRETTA | Tutte le notizie di domenica 26 ottobre: Napoli-De Bruyne, le ultime. Svolta Tudor contro la Lazio LIVE - Le notizie di oggi, domenica 26 ottobre: le ultime sul campionato italiano, il mercato e le news dall'estero in tempo reale ... Riporta calciomercato.it
Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e... Segnala digital-news.it