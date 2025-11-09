Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i giallorossi di Gasperini e i bianconeri di Runjaic in tempo reale La Roma ospita l’ Udinese nel primo posticipo domenicale valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 6 punti in favore dei capitolini che sarà diretta dall’arbitro Collu della sezione di Cagliari. Gasperini e Runjaic, allenatori di Roma e Udinese (foto Ansa) – Calciomercato.it Reduci dal successo in Europa League a Glasgow contro i Rangers, i giallorossi di Gian Piero Gasperini vogliono tornare a vincere anche entro i confini italiani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Roma-Udinese 0-0: rigore! LIVE