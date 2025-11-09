DIRETTA Serie A Inter-Lazio | le formazioni Ufficiali LIVE
Si chiude l’undicesima giornata del campionato di Serie A con una delle partite più attese di questo turno Dopo le partite giocate tra venerdì, sabato e questo pomeriggio, ultimo atto di questa tornata della Serie A prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Chivu (Ansa) – Calciomercato.it L’ Inter padrona di casa, guidata in panchina da Cristian Chivu, si presenta a questo appuntamento dopo le vittorie, entrambe sofferte, in Champions League e quella di Verona in campionato. Di contro, la Lazio dell’allenatore Maurizio Sarri, è reduce dalla vittoria, la seconda nelle ultime tre partite, interna contro il Cagliari di Pisacane che l’ha rilanciata in classifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
