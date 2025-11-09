DIRETTA Serie A Atalanta-Sassuolo | segui la cronaca LIVE del match

Calciomercato.it vi offre il match della ‘New Balance Arena’ tra i nerazzurri di Juric e i neroverdi di Grosso in tempo reale L’ Atalanta ospita il Sassuolo a Bergamo nel lunch match domenicale valido per la 11esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni appaiate in classifica a quota 13 punti che sarà diretta dall’arbitro Crezzini della sessione di Siena. Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta (foto Ansa) – Calciomercato.it Reduci dalla bella vittoria in Champions League contro il Marsiglia, i nerazzurri di Ivan Juric vogliono tornare a vincere anche entro i confini nazionali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Atalanta-Sassuolo: segui la cronaca LIVE del match

News recenti che potrebbero piacerti

SERIE A | Parma-Milan in campo. DIRETTA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

-#ComoJuve diretta Serie A oggi: segui la partita tra #Fabregas e #Tudor LIVE - X Vai su X

Atalanta-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - La partita tra Atalanta e Sassuolo è in programma alle ore 12. Secondo tuttosport.com

Dove vedere Atalanta-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario - È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori ... Riporta corrieredellosport.it

Pagina 2 | Dove vedere Atalanta-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario - : 13 Turati, 16 Zacchi, 5 Candé, 17 Paz, 25 Coulibaly, 26 Odenthal, 35 Lipani, 40 Vranckx, 44 Iannoni, 77 Pierini, 9 Cheddira, 20 Fadera, 24 Moro. Scrive corrieredellosport.it