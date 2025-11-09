DIRETTA Serie A Atalanta-Sassuolo 0-0 | si parte! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘New Balance Arena’ tra i nerazzurri di Juric e i neroverdi di Grosso in tempo reale L’ Atalanta ospita il Sassuolo a Bergamo nel lunch match domenicale valido per la 11esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni appaiate in classifica a quota 13 punti che sarà diretta dall’arbitro Crezzini della sessione di Siena. Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta (foto Ansa) – Calciomercato.it Reduci dalla bella vittoria in Champions League contro il Marsiglia, i nerazzurri di Ivan Juric vogliono tornare a vincere anche entro i confini nazionali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Atalanta-Sassuolo 0-0: si parte! LIVE

