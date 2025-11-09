Dinamo Brindisi poker al PalaZumbo | battuta anche Rende 78-62
BRINDISI - La Dinamo Brindisi festeggia un’altra notte di fuoco al PalaZumbo, centrando la quarta vittoria su quattro in casa contro il Bim Bum Basket Rende e confermando un legame sempre più forte con il proprio pubblico. La squadra entra in campo con ritmo alto e idee chiare, costruendo nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Basket B2/M, la Dinamo Brindisi ospita il Rende per tornare a vincere - facebook.com Vai su Facebook
SM 290 in versione digitale. Si parla della partita di stasera della @ValturBrindisi, della Virtus Brindisi e della Dinamo Brindisi e di @Italbasket. Giornale cartaceo in distribuzione prima della palla a due al Pala Pentassuglia issuu.com/supportersmaga… @Fip - X Vai su X
Dinamo Brindisi, poker al PalaZumbo: battuta anche Rende 78-62 - Due prestazioni che brillano: i 25 punti di un Jovanovic ancora una volta dominante e la doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi ... Da brindisireport.it
Serie B Interregionale, trasferta tosta per Rende sul campo di Brindisi: la presentazione del match - Sabato 8 novembre alle ore 18:00, la Bim Bum Basket Rende affronterà la Dinamo Brindisi al PalaZumbo per la 7ª giornata di andata del campionato di Serie B Interregionale. strettoweb.com scrive
La Dinamo Brindisi pronta a ritrovare il calore del suo pubblico: sabato arriva il Bim Bum Basket Rende - Dopo la parentesi in terra siciliana, la Dinamo Brindisi è pronta a riabbracciare il proprio pubblico. Riporta brindisisera.it