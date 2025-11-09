Dinamo Brindisi poker al PalaZumbo | battuta anche Rende 78-62

Brindisireport.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Dinamo Brindisi festeggia un’altra notte di fuoco al PalaZumbo, centrando la quarta vittoria su quattro in casa contro il Bim Bum Basket Rende e confermando un legame sempre più forte con il proprio pubblico. La squadra entra in campo con ritmo alto e idee chiare, costruendo nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

