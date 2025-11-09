Diedero inizio a una nuova alba Meloni ricorda l' anniversario della caduta del muro di Berlino

Il 9 novembre 1989 l'Europa iniziava il suo percorso di unificazione e per la prima volta si è sentita davvero unita. Alle 22.45, le guardie di confine di Berlino, colte di sorpresa e sopraffatte dalla folla crescente e pacifica che premeva contro le barriere, non ricevettero istruzioni chiare su come comportarsi. Il comandante del posto di blocco di Bornholmer Straße, Harald Jäger, per evitare spargimenti di sangue, prese la decisione storica e rischiosa di aprire la barriera: è l'inizio del crollo del muro di Berlino. Tutto è iniziato da un errore di comunicazione, perché nel pomeriggio del 9 novembre, Günter Schabowski, un membro del Politbüro della Germania Est, annunciò per errore che le nuove norme sui viaggi (che avrebbero permesso ai cittadini della Germania Est di andare all'estero) sarebbero entrate in vigore " immediatamente, senza indugio ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

