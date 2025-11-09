Dieci anni fa la strage del Bataclan la Francia si ferma
La Francia si ferma, Parigi ricorda. Il 13 novembre 2015 resta il giorno più buio, l’incubo che durò 5 ore, il tempo dei raid sanguinosi degli jihadisti dell’Isis, dallo Stade de France ai bistrot, dove le raffiche di mitra colpirono a caso fra i clienti seduti ai tavolini. Per finire con la terribile carneficina del Bataclan, la sala da concerti dove 90 giovani, tra i quali l’italiana Valeria. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dieci anni fa la strage del Bataclan, la Francia si ferma - Il 13 novembre 2015 resta il giorno più buio, l’incubo che durò 5 ore, il tempo dei raid sanguinosi degli jihadisti dell’Isis, dallo Stade de France ai bistrot, do ... Riporta gazzettadelsud.it
Valeria Solesin, parla la mamma delle ricercatrice morta nella strage del Bataclan: «Il dolore c’è ma assume forme diverse, entra nella vita quotidiana. Di lei mi manca lo ... - A dieci anni dalla strage del Bataclan, Parigi ricorda i giovani uccisi quella sera dal terrorismo islamico. Lo riporta vanityfair.it
Parigi ricorda le stragi di dieci anni fa: 130 vittime, 90 dentro al Bataclan - Denis e Parigi, decine di persone rendono omaggio alle vittime con candele, fiori e biglietti in Place de la Republique, a Parigi, in occasione del decimo annive ... Secondo lasicilia.it