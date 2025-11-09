Dieci anni fa la strage del Bataclan la Francia si ferma

La Francia si ferma, Parigi ricorda. Il 13 novembre 2015 resta il giorno più buio, l’incubo che durò 5 ore, il tempo dei raid sanguinosi degli jihadisti dell’Isis, dallo Stade de France ai bistrot, dove le raffiche di mitra colpirono a caso fra i clienti seduti ai tavolini. Per finire con la terribile carneficina del Bataclan, la sala da concerti dove 90 giovani, tra i quali l’italiana Valeria. 🔗 Leggi su Feedpress.me

