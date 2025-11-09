Di Lorenzo | Nello spogliatoio ci diciamo che dobbiamo fare di più

Ilnapolista.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni. Le parole di Di Lorenzo. Cosa non ha funzionato oggi nella partita? «Stiamo trovando difficoltà, ci sono mancate energie in mezzo al campo e certe partite si decidono in area: loro hanno trovato due gol. La sosta arriva al momento giusto per ricaricare le energie, ci sarà tempo per analizzare bene la partita e cercare di migliorare.» Su cosa sarà importante concentrarsi dopo la sosta? «Lo spirito. Oggi ci è mancata energia, serve ritrovare lo spirito dello scorso anno, aiutarci nei momenti di difficoltà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

