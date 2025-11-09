Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato così dopo la sconfitta contro il Bologna di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. Dopo Bologna Napoli terminata 2-0, Giovanni Di Lorenzo ha parlato così. Le parole riportate da tuttonapoli. net. QUI: Risultati Serie A: gli aggiornamenti QUI: Classifica Serie A: la posizione della Juve CHE MOMENTO STANNO VIVENDO – « Stiamo trovando delle difficoltà. Oggi ci è mancata energia in mezzo al campo, la sosta arriva nel momento giusto per ricaricarci. Poi ci sarà tempo per ritrovare brillantezza». COSA RITROVARE DOPO LA SOSTA – «Sicuramente lo spirito, che ci ha contraddistinto l’anno scorso, soprattutto l’aiutarsi nei momenti di difficoltà delle partite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Lorenzo fa auto-critica dopo Bologna Napoli: «Dobbiamo fare di più tutti, quello che stiamo facendo non basta. Va ritrovato lo spirito che ci ha contraddistinto l’anno scorso»