Derby della Mole senza reti | la Juventus spreca il Torino resiste
Il derby della Mole tra Juventus e Torino finisce 0-0 sabato 8 novembre allo Stadium: bianconeri aggressivi ma imprecisi, granata solidi in difesa, Paleari decisivo in più interventi. La Juventus spinge, il Torino resiste. Avvio intenso allo Stadium, con la Juventus che impone subito ritmo e pressing alto. Thuram e McKennie creano le prime occasioni, ma Paleari conferma la sua serata di grazia respingendo ogni tentativo. Anche Vlahovic, ben contenuto da Maripan, fatica a trovare spazi utili. Sul finire del primo tempo Conceicao sfiora il vantaggio con un destro da fuori, ancora una volta neutralizzato dal portiere granata. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie A, Parma-Milan 2-2: i rossoneri in testa con il Napoli almeno per una notte Juventus-Torino 0-0 nel derby della Mole con leggera superiorità bianconera Como-Cagliari 0-0 e Lecce-Verona 0-0, Ieri Pisa-Cremonese 1-0, primo successo dei toscani Segui l - facebook.com Vai su Facebook
Derby della Mole senza gol con Di Gregorio e Paleari protagonisti: Juve-Toro non ha vincitori - X Vai su X
Serie A: pari a reti bianche nel derby della Mole, Juventus e Torino si dividono la posta in palio. La classifica aggiornata - L’incontro si conclude con un pari senza reti, in cui nessuna delle due formazioni riesce a prendere il sopravvento. Riporta ilovepalermocalcio.com
Paleari e Di Gregorio decisivi nel derby della Mole, la Juve di Spalletti impatta senza gol sul Torino - Il derby della Mole tra Juventus e Torino finisce senza reti, grazie ai due portieri che salvano le rispettive porte ... Segnala fanpage.it
Il derby della Mole lo vincono le difese, Juventus-Torino 0-0 - 0 il derby della Mole dell’11esima giornata di campionato. Secondo msn.com