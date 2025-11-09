Derby della Mole senza reti | la Juventus spreca il Torino resiste

Il derby della Mole tra Juventus e Torino finisce 0-0 sabato 8 novembre allo Stadium: bianconeri aggressivi ma imprecisi, granata solidi in difesa, Paleari decisivo in più interventi. La Juventus spinge, il Torino resiste. Avvio intenso allo Stadium, con la Juventus che impone subito ritmo e pressing alto. Thuram e McKennie creano le prime occasioni, ma Paleari conferma la sua serata di grazia respingendo ogni tentativo. Anche Vlahovic, ben contenuto da Maripan, fatica a trovare spazi utili. Sul finire del primo tempo Conceicao sfiora il vantaggio con un destro da fuori, ancora una volta neutralizzato dal portiere granata. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

