Deportivo Riestra-CA Independiente lunedì 10 novembre 2025 ore 23 | 00 | formazioni quote pronostici
Penultimo turno del torneo di clausura della Liga Profesional argentina che vede il Deportivo Riestra secondo in classifica affrontare in casa il CA Independiente terzultimo. I Blanquinegro sono stati l’unica squadra capace di tenere il passo del Rosario Central in campionato e possono in teoria ancora giocarsela per il primo posto nel girone. In casa è stato un percorso quasi netto con 6 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
News recenti che potrebbero piacerti
Deportivo Riestra-CA Independiente (lunedì 10 novembre 2025 ore 23:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/8IoM7Yp #scommesse #pronostici - X Vai su X
WEEKEND DI CALCIO IN DIRETTA ALLO SHAMROCK PUB ROMA VENERDÌ 31 20:30 FC Augsburg - Borussia Dortmund 23:00 San Lorenzo - Deportivo Riestra SABATO 1 NOVEMBRE 13:00 karlsruher - FC Schalke 04 16:00 Nottingham Forest - Mancheste - facebook.com Vai su Facebook
Deportivo Riestra vs. Independiente, por el Torneo Clausura: horario, dónde ver en vivo y formaciones - El Rojo necesita un milagro para llegar a la última fecha en competencia y enfrenta al Malevo, que podría finalizar la fecha en puestos de clasificación a la Libertadores. Si legge su tycsports.com
Riestra-Vélez y Racing-Independiente Rivadavia, los partidos del lunes - Dos partidos completarán este lunes la fecha 11 del Torneo Clausura del fútbol argentino, que ya se acerca a la definición de su etapa regular para dar paso a los playoffs. msn.com scrive