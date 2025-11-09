Del Piero festeggia 51 anni | una grande torta della Juve con il numero 10 per la leggenda bianconera| Il video

Torinotoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buon compleanno Alessandro Del Piero! Oggi, domenica 9 novembre, leggenda bianconera, ha compiuto 51 anni. Tra i tantissimi messaggi di auguri non potevano mancare quelli di Kenan Yildiz che indossa la maglia numero 10. "Buon compleanno, leggenda", ha scritto il turco in una storia su Instagram. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

