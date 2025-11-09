De Rossi Dzeko siparietto nella conferenza stampa post Genoa Fiorentina | cos’è successo il VIDEO ha fatto il giro del web

De Rossi Dzeko, cos’è successo nella conferenza stampa post Genoa Fiorentina tra i due ex compagni alla Roma, il VIDEO ha fatto il giro del web. Un debutto in tribuna, una conferenza stampa interrotta da un bacio. L’avventura di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa è iniziata nel modo più insolito. Dopo aver seguito la sfida contro la Fiorentina (avversaria di giornata) dagli spalti, a causa della squalifica che doveva ancora scontare, il neo-tecnico si è presentato ai media. Ma la sua analisi è stata interrotta da un simpatico fuoriprogramma. QUI: Risultati Serie A: gli aggiornamenti QUI: Classifica Serie A: la posizione della Juve Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitaliaofficial) Il bacio dell’ex compagno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Rossi Dzeko, siparietto nella conferenza stampa post Genoa Fiorentina: cos’è successo, il VIDEO ha fatto il giro del web

Argomenti simili trattati di recente

In questa serata profondamente romanista, lasciateci commentare questa scena. De Rossi in conferenza stampa dopo la sua prima al Genoa contro la Fiorentina, arriva Dzeko: “Scusate, gli do un bacio”. Con Daniele che risponde: “Quando è entrato ero convi - facebook.com Vai su Facebook

#Dzeko interrompe la conferenza di #DeRossi: "Scusate gli do un bacio". Il tecnico: "Ero sicuro che avrebbe segnato" - X Vai su X

Genoa-Fiorentina, il siparietto De Rossi-Dzeko in conferenza stampa. VIDEO - Mentre il nuovo allenatore rossoblù Daniele De Rossi stava parlando ai giornalisti, nella sala stampa dello stadio Ferraris è entr ... Lo riporta sport.sky.it

Dzeko interrompe la conferenza di De Rossi: "Scusate gli do un bacio". Il tecnico: "Ero sicuro che avrebbe segnato" - Simpatico siparietto tra Edin Dzeko e Daniele De Rossi durante la conferenza stampa post- Riporta msn.com

Dzeko entra in diretta, sorpresa a De Rossi: "Ti do un bacio...". Il siparietto è esilarante - Fiorentina, seguito dalla tribuna a causa della squalifica ancora da scontare, si è aperto con un simpatico fuoriprogra ... Riporta msn.com