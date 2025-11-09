Dc absolute joker dimostra che batman può andare troppo oltre

Le novità riguardanti il personaggio del Joker continuano a catturare l’attenzione dei fan di DC Comics, specialmente in vista dell’attesissima uscita di Absolute Batman #15. La casa editrice sta svelando gradualmente il volto della versione più oscura e potenzialmente più disturbante del Clown Principe del Crimine, suscitando molte discussioni tra gli appassionati. In questo approfondimento, si analizzeranno i dettagli della nuova interpretazione, le scelte stilistiche e il possibile impatto sulle atmosfere del DC Universe. rinnovamento del joker da parte di scott snyder. copertina variante di Felix Leon Webstore per Absolute Batman #15 (2025). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dc absolute joker dimostra che batman può andare troppo oltre

synder está cocinando duro con el joker en de universo absolute: - X Vai su X

Ecco le cover di Absolute Batman #15 di Jock, Greene e Bolland. Quindi Joker è a tutti gli effetti un demone...mmm...siamo davvero andati lontanissimo da quello che pensavo fosse (ovvero un freak con l'aspetto di demone). - facebook.com Vai su Facebook

