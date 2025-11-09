data di uscita di cosmere rpg il 12 novembre 2025

Il mondo dei giochi di ruolo sta assistendo a una novità di grande impatto grazie alla recente uscita del Cosmere RPG di Brandon Sanderson. Questa interpretazione ispirata all’universo complesso e affascinante dell’autore sta rapidamente conquistando una vasta audience di appassionati, grazie anche alla sua impronta originale e alle meccaniche di gioco uniche. L’articolo approfondirà i dettagli sulla disponibilità dei manuali, le date di uscita ufficiale, e il fermento che si sta creando attorno a questa produzione, offrendo un quadro esaustivo e aggiornato. la versione fisica del cosmere rpg prevista per il 12 novembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

