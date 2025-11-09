Dammi 140 euro poi la fuga Fine della corsa per il re della truffa dello specchietto

Era specializzato nella "truffa dello specchietto". Un 39enne romano, un vero e proprio professionista del raggiro, stava per incassare l'ennesimo bottino. Ma è stato bloccato all'altezza del ponte Spizzichino e arrestato.Il re della “truffa dello specchietto”L’uomo, con numerosi precedenti per. 🔗 Leggi su Romatoday.it