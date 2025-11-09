Dalla Lazio alla Lazio dall' Udinese alla striscia di successi | l' Inter è in vetta

Milano – Non è più Antonio Conte, ma Cristian Chivu ad alzare gli occhi e ritrovare la sua squadra in vetta. A comandare la Serie A alla sosta, unitamente alla Roma, è l'Inter, che rivendica la sua voglia di Scudetto dominando sostanzialmente la Lazio e prendendosi tra campionato e Champions l'undicesima vittoria in dodici gare dopo i ko con Udinese e Juventus. Tutto proprio contro i capitolini, che un anno fa spensero l'obiettivo tricolore a San Siro a tutto favore del Napoli. Come detto, una prestazione rotonda per la squadra di Chivu, che approccia ancora alla grande, colpisce con un "destro tagliato" di Lautaro Martinez (ritorno al gol in campionato dopo quattro gare), e concede pochissimo ad una Lazio tenuta in partita solo dalle folate di Zaccagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

