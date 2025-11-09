Da Salis a Landini tutti fan della settimana corta | zero idee tanta propaganda

Secoloditalia.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’europarlamentare Avs Ilaria Salis propone sui social di lavorare quattro giorni anziché cinque. Idea buona per far parlare di sé, ma scollegata dal Paese reale: quello che alza le saracinesche, manda avanti le aziende, garantisce servizi e non può permettersi il lusso di fermarsi. Nel frattempo, il segretario della Cgil Maurizio Landini proclama l’ennesimo sciopero generale di venerdì.  Lei sogna la settimana corta, lui la istituisce a colpi di scioperi, come se l’Italia potesse permettersi un weekend lungo ogni settimana. Stesso copione, stesso messaggio: il lavoro come terreno di battaglia ideologica, non come responsabilità concreta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

