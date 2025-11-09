Da Salis a Landini tutti fan della settimana corta | zero idee tanta propaganda
L’europarlamentare Avs Ilaria Salis propone sui social di lavorare quattro giorni anziché cinque. Idea buona per far parlare di sé, ma scollegata dal Paese reale: quello che alza le saracinesche, manda avanti le aziende, garantisce servizi e non può permettersi il lusso di fermarsi. Nel frattempo, il segretario della Cgil Maurizio Landini proclama l’ennesimo sciopero generale di venerdì. Lei sogna la settimana corta, lui la istituisce a colpi di scioperi, come se l’Italia potesse permettersi un weekend lungo ogni settimana. Stesso copione, stesso messaggio: il lavoro come terreno di battaglia ideologica, non come responsabilità concreta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sondaggio BiDiMedia ? "Primarie" Campo Largo A sorpresa trionfa Salis Conte secondo, Schlein solo terza Molto più staccati Landini e Manfredi maggiori dettagli qui https://sondaggibidimedia.it/2025/11/07/sondaggio-bidimedia-politiche-6-nov - facebook.com Vai su Facebook
Che cosa si è scritto e che cosa non si è scritto di #Landini, #Salis, #Roccella e non solo. Il corsivo di Falconi Su Startmag.it - X Vai su X
Chi ha incastrato Landini, Salis insiste e Trump: quindi, oggi… - Evidentemente lì, rispetto alla Striscia di Gaza, c’è un problema di fondo che impedisce di raggiungere ... ilgiornale.it scrive
Elly e Salis, dissimulazione onesta. La sindaca prepara un database elettorale, la segretaria teme - Due figure dello stesso campo, due destini che s’incrociano, e un solo spazio disponibile per la leadership. Riporta ilfoglio.it
Sondaggio, Meloni stravince. Il 75,1% degli italiani boccia l'opposizione dura di Pd, M5S, AVS e Landini. Flop di Silvia Salis premier tra chi vota Csx - Solo il 24,1% degli italiani, meno di uno su quattro, ritiene politicamente efficace la politica di forte contrasto, anche in piazza e con lo sciopero generale, portata avanti in questi ultimi giorni ... Segnala affaritaliani.it