Da Mastroianni-Fellini a Scorsese-De Niro da Armani-Galeotti a Dolce-Gabbana da Fazio-Littizzetto a Bruzzone-Malvaldi la chiave del successo sta nel duo Affinità elettive o complementarità?
T oni Servillo l’ha detto: «È un mistero e tale deve rimanere». A chi gli domandava perché lui e Paolo Sorrentino non fanno che girare film assieme – dal 2001, anno di L’uomo in più, a oggi, con La grazia presentato all’ultima Mostra del cinema di Venezia – ha risposto alla Jep Gambardella, gigantesco protagonista di La grande bellezza. Un mistero. Toni Servillo e Anna Ferzetti sui loro ruoli ne “La Grazia” di Paolo Sorrentino X Leggi anche › “La Grazia” di Paolo Sorrentino è il film che aprirà la Mostra di Venezia 2025. La trama? Top Secret E del resto il duo Sorrentino-Servillo non è neppure un’eccezione, ne è piena la storia del cinema italiano: incontri ripetuti vuoi per aver individuato il proprio alter ego, vedi Federico Fellini-Marcello Mastroianni (cinque pellicole), vuoi per il rapporto fra anime inquiete Dino Risi-Vittorio Gassman (12 pellicole). 🔗 Leggi su Iodonna.it
