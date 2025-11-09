Da invisibile a sostenuto | la storia di Seckan Abdoulie e la solidarietà ad Avellino

Si chiama Seckan Abdoulie, ha 26 anni e viene dal Gambia. Le cronache di Avellino raccontavano di lui come di un uomo isolato, fragile, rannicchiato sotto la pioggia, lungo il tunnel di via Ferriera. Magro, silenzioso, in stato di evidente disagio fisico e psicologico, aveva rifiutato qualsiasi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it