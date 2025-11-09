Da invisibile a sostenuto | la storia di Seckan Abdoulie e la solidarietà ad Avellino

Avellinotoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Seckan Abdoulie, ha 26 anni e viene dal Gambia. Le cronache di Avellino raccontavano di lui come di un uomo isolato, fragile, rannicchiato sotto la pioggia, lungo il tunnel di via Ferriera. Magro, silenzioso, in stato di evidente disagio fisico e psicologico, aveva rifiutato qualsiasi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Invisibile Sostenuto Storia Seckan