Da domani a Verona la seconda edizione del Cinema & Impresa Festival
CINEMA&IMPRESA FESTIVAL 2025 10 – 15 NOVEMBRE, VERONA A Verona il festival europeo che mette in dialogo industria culturale, impresa e ricerca accademica Tra gli ospiti: Rita Rusic Quando il cinema diventa sviluppo, non solo narrazione. Dal 10 al 15 novembre 2025, Verona ospita la seconda edizione del Cinema&Impresa Festival, l’unico evento italiano – e tra i pochi in Europa – dedicato al dialogo tra audiovisivo, industria, università e territorio. In un momento cruciale per il settore, tra la revisione dei tax credit e la necessità di modelli produttivi sostenibili, il Festival propone una visione chiara: il cinema come motore strategico di diplomazia culturale e sviluppo economico, non come settore assistito. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
