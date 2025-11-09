CyberSecurity 4 nuove call da Bruxelles | 50 milioni per rafforzare le infrastrutture digitali 

Ildenaro.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea ha aperto  quattro nuovi bandi del CyberSecurity Competence Centre (ECCC)  per un totale di  50 milioni di euro  nell’ambito del programma  Digital Europe, con l’obiettivo di  rafforzare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture digitali europee. Le aree sostenute comprendono lo sviluppo di soluzioni di cybersecurity basate su  intelligenza artificiale,  il supporto all’adozione di  nuovi strumenti da parte delle PMI,  i test di preparazione e resilienza della cybersecurity UE e lo sviluppo di nuovi hub regionali di cavi sottomarini, cruciali per la sicurezza delle reti energetiche e digitali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

cybersecurity 4 nuove callCybersecurity, dagli attacchi hacker 1,4 miliardi di danni e solo un azienda su dieci sa difendersi da tutte le minacce - I cyberattacchi in Italia quest'anno potrebbero arrivare a fare danni per oltre 1,4 miliardi di euro. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cybersecurity 4 Nuove Call