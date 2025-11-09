CyberSecurity 4 nuove call da Bruxelles | 50 milioni per rafforzare le infrastrutture digitali
La Commissione europea ha aperto quattro nuovi bandi del CyberSecurity Competence Centre (ECCC) per un totale di 50 milioni di euro nell’ambito del programma Digital Europe, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture digitali europee. Le aree sostenute comprendono lo sviluppo di soluzioni di cybersecurity basate su intelligenza artificiale, il supporto all’adozione di nuovi strumenti da parte delle PMI, i test di preparazione e resilienza della cybersecurity UE e lo sviluppo di nuovi hub regionali di cavi sottomarini, cruciali per la sicurezza delle reti energetiche e digitali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Si è tenuta stamattina a Roma, al , l'ultima tappa dei : appuntamento dedicato all'evoluzione della cybersecurity e alle nuove strategie di difesa. Allo stand #DGS, presente in qualità di
