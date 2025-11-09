Cuesta soddisfatto dopo il 2-2 di Parma-Milan | Reazione di grande valore messo il cuore Bernabé fa goal e assist vogliamo sempre vincere con equilibrio

2025-11-08 22:54:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’allenatore del Parma analizza il pari in rimonta contro i rossoneri al Tardini al termine della sfida terminata 2-2, gara valida per l’11° turno di Serie A. Il Parma riprende il Milan e sfiora addirittura il colpaccio. Sotto di due reti, la formazione ducale rimonta i rossoneri al Tardini, in un match ricco di emozioni e goal. Il ‘Diavolo’ la sblocca con Saelemaekers e raddoppia con il rigore trasformato da Leao, ma nella ripresa il Parma riprende la gara con il pari di Del Prato dopo il momentaneo 1-2 di Bernabé nel recupero del primo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com